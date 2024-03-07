В Краснодаре в закрытом аэропорту приземлился правительственный самолет

В Краснодаре в закрытом аэропорту приземлился правительственный самолетНочью 7 марта в Краснодаре в закрытом аэропорту приземлился пассажирский самолет Ил-96, на борту которого мог находиться Владимир Путин.
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