Серия патриотических встреч «Диалоги с героями» пройдет в столице

Проект «Молодежь Москвы» проведет серию патриотических встреч «Диалоги с героями». В рамках проекта «Лето в Москве» молодые жители столицы смогут лично пообщаться с участниками специальной военной операции (СВО) и ветеранами боевых действий.
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