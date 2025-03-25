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Замена санкций: Трамп введет пошлины в отношении Москвы

Замена санкций: Трамп введет пошлины в отношении Москвы

Администрация Дональда Трампа работает над восстановлением имиджа президента, поскольку из-за его неопределенных, но широко распиаренных тарифных планов страдают не только противники и враги Америки, но даже союзники и сам глава Белого дома.

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