Замена санкций: Трамп введет пошлины в отношении Москвы

Администрация Дональда Трампа работает над восстановлением имиджа президента, поскольку из-за его неопределенных, но широко распиаренных тарифных планов страдают не только противники и враги Америки, но даже союзники и сам глава Белого дома.
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