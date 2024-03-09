Жительница Магадана выиграла снегоход на "Клевой Колыме"

Четвертый ежегодный зимний фестиваль “Клёвая Колыма” завершился в Магадане. Участие в нем приняли 233 человека в индивидуальном зачете и 15 семейных команд из разных уголков страны, включая Чукотку, Ростовскую, Калининградскую, Кировскую и Иркутскую области.
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