Цены на газ в Европе подскочили до годового максимума

Цены на газ в Европе достигли максимума с декабря из-за недостатка поставок из Норвегии. Стоимость июльского фьючерса на газ выросла на 12,79%, достигнув 38,6 евро за один МВт·ч или 439 долларов за тысячу кубометров.
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