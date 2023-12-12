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Украинские военкомы провели рейд по ресторанам Кременчуга

Украинские военкомы провели рейд по ресторанам Кременчуга

Большие группы военнослужащих были замечены на улицах города.Жители города Кременчуг Полтавской области сообщают, что на улицах появилось большое количество людей в военной форме, которые провели рейд по предприятиям общепита.

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