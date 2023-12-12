Украинские военкомы провели рейд по ресторанам Кременчуга

Большие группы военнослужащих были замечены на улицах города.Жители города Кременчуг Полтавской области сообщают, что на улицах появилось большое количество людей в военной форме, которые провели рейд по предприятиям общепита.
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