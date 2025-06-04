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Кухня и дом

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Эти 6 способов отмоют с решёток плиты даже застаревший нагар

Эти 6 способов отмоют с решёток плиты даже застаревший нагар

﻿﻿Решетки газовой плиты — одна из самых больших головных болей для каждого владельца кухни. Во время готовки жир и другие остатки пищи быстро пригорают к решеткам, образуя стойкие отложения, которые трудно удалить.

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