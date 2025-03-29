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Не в химии счастье: как дофамин и другие гормоны на самом деле влияют на наше настроение

Не в химии счастье: как дофамин и другие гормоны на самом деле влияют на наше настроение

20 марта отмечается Международный день счастья. Разбираемся, можно ли стать счастливым, повысив уровень того или иного гормона в организме О «гормонах счастья» слышал каждый, и всем известны их имена: окситоцин, серотонин и так далее.

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