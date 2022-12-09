Энрике после отставки из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол. «Барса» была его последней командой

У Луиса Энрике есть планы на будущее после увольнения из сборной Испании. Как пишет журналист Фабрицио Романо, после отставки из сборной Испании, последовавшей за вылетом команды на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, 52-летний специалист готов вернуться в клубный футбол.