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Энрике после отставки из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол. «Барса» была его последней командой

Энрике после отставки из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол. «Барса» была его последней командой

У Луиса Энрике есть планы на будущее после увольнения из сборной Испании. Как пишет журналист Фабрицио Романо, после отставки из сборной Испании, последовавшей за вылетом команды на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, 52-летний специалист готов вернуться в клубный футбол.

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