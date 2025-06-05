В результате обстрела ВСУ без электричества и воды остались 120 тысяч жителей Херсонской области Вчера в 23.
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В результате обстрела ВСУ без электричества и воды остались 120 тысяч жителей Херсонской области Вчера в 23.
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