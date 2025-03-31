GeForce RTX 5090 для ноутбуков на 50% медленнее настольной видеокарты RTX 5090 Новые ноу...

GeForce RTX 5090 для ноутбуков на 50% медленнее настольной видеокарты RTX 5090Новые ноутбуки с GeForce RTX 5090 должны поступить в продажу до конца марта, и на этот момент Razer Blade 16 2025 года и Asus Strix Scar 18 G835LX, с графикой TGP менее 150 Вт могут… источник#Asus #Razer.