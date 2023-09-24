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Защитник «Спартака» Орлов о том, с кем хотел бы встретиться: «Уэйн Руни и Уоррен Баффетт. С первым просто посидеть, а у второго узнать, как он достиг успеха»

19-летний защитник провел 7 матчей за «Спартак» в этом Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при среднем времени на льду 06:52.

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