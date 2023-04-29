Губернатор Развожаев сообщил, что украинские военные атаковали нефтебазу в Севастополе, из-за попадания БПЛА начался пожар

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу сообщил, что ранним утром сегодня беспилотник атаковал нефтебазу в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта, из-за попадания загорелся резервуар с топливом.
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