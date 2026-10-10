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55 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь

55 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь

 © Георгий Петрусов/РИА "Новости"/Wikimedia Commons В 1971 году под Москвой разбился Ту-104, везший отдыхающих в Крым.

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