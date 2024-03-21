С сегодняшнего дня мы платим меньше за свет и отопление

С сегодняшнего дня граждане будут меньше платить за электроэнергию и тепло. Новые тарифы вступили в силу сегодня после того, как соответствующие решения, утвержденные во вторник Национальным агентством регулирования энергетики (НАРЭ), были опубликованы в «Официальном мониторе», сообщает moldpres.