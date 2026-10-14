Как жаль, что внешность в современном мире играет такую большую роль. Часто бывает, что человека недолюбливают и обижают только из-за того, что он выглядит «как-то не так».
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