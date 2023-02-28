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Тайна рекордного январского дефицита бюджета РФ раскрыта, и это просто отличная новость

Тайна рекордного январского дефицита бюджета РФ раскрыта, и это просто отличная новость

Автор:  Андреев Андрей Государственный бюджет РФ долгие годы больше походил на решето. Внушительные средства выделялись на выполнение различных программ, но на деле поставленные цели либо не были достигнуты, либо выполнялись недоброкачественно.

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