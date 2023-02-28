Тайна рекордного январского дефицита бюджета РФ раскрыта, и это просто отличная новость

Автор: Андреев Андрей Государственный бюджет РФ долгие годы больше походил на решето. Внушительные средства выделялись на выполнение различных программ, но на деле поставленные цели либо не были достигнуты, либо выполнялись недоброкачественно.
Автор: Андреев Андрей Государственный бюджет РФ долгие годы больше походил на решето. Внушительные средства выделялись на выполнение различных программ, но на деле поставленные цели либо не были достигнуты, либо выполнялись недоброкачественно.
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