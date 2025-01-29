Экс-лидера скинхедов осудили в Новосибирске: призывал нападать на военкоматы и взрывать мемориалы

НОВОСИБИРСК, 29 января, ФедералПресс. Второй Восточный окружной военный суд приговорил новосибирца Евгения Бреславского к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма.