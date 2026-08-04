Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами

Андрей Павлов А четакова? Ну не убили никого, и не изнасиловали. Очень доброжелательные ребята, а могли бы "бритвой по горлу, и в колодец"(с). Но не сделали же! Так за что им серьезный срок давать и депортировать? А инспектора из органов вааще не причем. Комфортная страна для всякого дерьма. Бастрыкин один точно не справится.

Игорь Ишмухаметов Твари таджикские! Снова Бастрыкин помоги! А где наш Президент, он любит этих иммигрантов бережет их, боится поссориться с таджиками, узбеками, казахами, киргизами, азерами, армянами все они плевали на нас, в любой момент предадут!