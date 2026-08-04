Русский компас Фото: из открытых источников. Но многие — в ужасе от приговора. ЕВА ГРОМОВА 13-летную Аню и её 8-летнего брата Сережу взяла под опеку семья мигрантов.
Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами
Комментарии
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Андрей Павлов
А четакова? Ну не убили никого, и не изнасиловали. Очень доброжелательные ребята, а могли бы "бритвой по горлу, и в колодец"(с). Но не сделали же! Так за что им серьезный срок давать и депортировать? А инспектора из органов вааще не причем. Комфортная страна для всякого дерьма. Бастрыкин один точно не справится.
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1 м.
Игорь Ишмухаметов
Твари таджикские! Снова Бастрыкин помоги! А где наш Президент, он любит этих иммигрантов бережет их, боится поссориться с таджиками, узбеками, казахами, киргизами, азерами, армянами все они плевали на нас, в любой момент предадут!
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1 м.
Татьяна Пушкарь
Диаспора все порешала Все диасроры надо закрыть а следаков судей и тех кто отдал детей мигрантам - закрыть пусть даже и на те же 3 года
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1 м.
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