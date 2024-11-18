ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области

В Курской области наши военные предотвратили попытку ВСУ вырваться из так называемого «котла». Ночью группами по 15-20 человек противник попробовал пройти через наши позиции, но в результате эффективного огневого поражения прорыв был остановлен.
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