Русские ракеты вынудили ввести гриф «секретно», Запад вынужден тормозить самолёты, «котёл» скоро захлопнется: Что осталось за кадром сводок

ВСУ используют американские системы радиоэлектронной борьбы против «Гераней», БПЛА сходят с курса. После удара по Полтаве Запад не успевает гонять самолёты в Польшу и Румынию, потери продолжают подсчитывать.
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