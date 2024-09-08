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Русские ракеты вынудили ввести гриф «секретно», Запад вынужден тормозить самолёты, «котёл» скоро захлопнется: Что осталось за кадром сводок

Русские ракеты вынудили ввести гриф «секретно», Запад вынужден тормозить самолёты, «котёл» скоро захлопнется: Что осталось за кадром сводок

ВСУ используют американские системы радиоэлектронной борьбы против «Гераней», БПЛА сходят с курса. После удара по Полтаве Запад не успевает гонять самолёты в Польшу и Румынию, потери продолжают подсчитывать.

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