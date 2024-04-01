Dragon's Dogma 2: Прохождение

Пробуждение в темницеКогда восстановите контроль над выбранным персонажем (используете доступные пресеты или укажите на человека в капюшоне, после чего самостоятельно создадите героя, настроив буквально каждые аспекты), двигайтесь вперёд, пока не дойдёте до места раскопок.