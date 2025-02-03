Свободный денежный поток "Северстали" снизился за 2024 год на 19%

Выручка "Северстали" за 2024 год выросла на 14% г/г до 829 779 млн руб. в связи с увеличением объема продаж и ростом средних цен реализации, в том числе благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах.
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