Голы Воронкова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Коламбус» на домашней арене уступил «Айлендерс». В составе хозяев забивали только россияне. В ночь на 5 апреля в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».