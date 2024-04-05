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Голы Воронкова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

Голы Воронкова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Коламбус» на домашней арене уступил «Айлендерс». В составе хозяев забивали только россияне. В ночь на 5 апреля в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

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