Место по душе: вдохновляющий на путешествия подкаст запустили в S7

Ведущей подкаста для путешественников «Место по душе» стала популярная блогер и журналист Женя Гут.В новом проекте S7 Airlines жители восьми российских городов поделятся со слушателями деталями о ранее неизведанных маршрутах по своим родным местам.
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