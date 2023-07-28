Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Да не хрен вообще разговаривать с гутиэришем, с  этой пропиндосовской проституткой!ООН: Гутерреш и з...
  • С С
    Время - 16-03 ч, взорвалась боевая часть сбитой ПВО ВС РФ хохляцкой С-200. Пострадавших 15 человек, куча мусора не ра...В центре Таганрог...
  • Виталий Сорокин
    Ну, если сама Литва...Точно каждый найдёт эту "державу" на карте? А на глобусе???😂 Лилипуты они такие...Всех порвут!😱Замглавы МВД Литв...

Bloomberg: Индия и Бразилия отклоняют призыв Китая расширить БРИКС

Bloomberg: Индия и Бразилия отклоняют призыв Китая расширить БРИКС

Индия и Бразилия высказались против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС и выразили желание обсудить вопрос о возможном привлечении дополнительных стран со статусом наблюдателя на саммите в ЮАР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх