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Парламентская газета

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Срок рассмотрения ведомствами обращений граждан не планируют сокращать

Срок рассмотрения ведомствами обращений граждан не планируют сокращать

У Минцифры хотят узнать о точных сроках подключения всех органов власти к порталу госуслуг. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева 17 января в пресс-центре «Парламентской газеты».

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