Срок рассмотрения ведомствами обращений граждан не планируют сокращать

У Минцифры хотят узнать о точных сроках подключения всех органов власти к порталу госуслуг. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева 17 января в пресс-центре «Парламентской газеты».