Минивэн Geely, спортивная Niva и уникальный Porsche

﻿﻿События в автомобильном мире 29.06-07.06.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Ford построит электрический кроссовер на основе забытой модели Capri Американский автопроизводитель возродит «забытое» купе, выпускавшееся с 1968 по 1986 год.