Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
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Кто мешает Трампу остановить «трансгендерное* безумие» в США?

Кто мешает Трампу остановить «трансгендерное* безумие» в США?

Попытки президента США Дональда Трампа выполнить свое обещание и «остановить трансгендерное* безумие» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) в стране сталкиваются с серьезным сопротивлением, в котором участвуют как голливудские звезды и общественные организации, так и политики.

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