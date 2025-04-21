Кто мешает Трампу остановить «трансгендерное* безумие» в США?

Попытки президента США Дональда Трампа выполнить свое обещание и «остановить трансгендерное* безумие» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) в стране сталкиваются с серьезным сопротивлением, в котором участвуют как голливудские звезды и общественные организации, так и политики.