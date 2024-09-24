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Дату очередной индексации пенсий назвали россиянам

Дату очередной индексации пенсий назвали россиянам

С 2024 года в России действует закон об обязательной ежегодной индексации пенсий и пособий. О том, кому увеличат выплаты с 1 октября, рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, пишет издание «Лента.

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