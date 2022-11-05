Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Барса» нанесла 16 ударов в 1-м тайме матча с «Альмерией». Это их самый высокий результат в Ла Лиге с 2011 года

«Барселона» нанесла 16 ударов по воротам «Альмерии» в 1-м тайме. Это самый высокий результат в Ла Лиге с ноября 2011 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх