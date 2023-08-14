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Мика Хаккинен: «Когда я впервые увидел машину «Феррари» при прохождении поворотов, то сказал себе: «Они построили совсем не то, что нужно»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен высказался о том, как для «Феррари» сложилась первая половина сезона-2023.

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