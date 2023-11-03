На Украине хотят мобилизовать студентов-очников

Многие из поступивших в ВУЗы годятся для службы в ВСУ.Украинский антикоррупционный центр NGL media сообщает на основании данных Минобразования Украины, что получение высшего образования стало использоваться гражданами страны как средство избежать мобилизации.
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