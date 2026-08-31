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Царьград

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Банк "Точка" запустил сервис для работы с цифровым рублем

Банк "Точка" запустил сервис для работы с цифровым рублем

Банк "Точка" запустил сервис цифрового рубля. Клиенты могут оплачивать через QR-коды или терминалы. Все операции до конца 2026 года без комиссии.

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