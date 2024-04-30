Захарова: РФ еще в 2022 году подтверждала готовность к переговорам по Украине

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о надеждах Белого дома на переговоры с РФ для окончания украинского конфликта.
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