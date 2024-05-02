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Диета для желающих набрать вес. Как набрать вес: объясняет врач

Диета для желающих набрать вес. Как набрать вес: объясняет врач

Наталья Фадеева, врач-диетолог Врач диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталья Фадеева согласна: диету для набора веса ищут реже, чем план питания с противоположным эффектом, а девушки-худышки, в отличие от своих полных подруг, почти никогда не обращаются за помощью к специалисту.

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