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Курские новости

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Хинштейн напомнил о трагедиях в День солидарности против терроризма

Хинштейн напомнил о трагедиях в День солидарности против терроризма

Дата установлена в память о трагедиях, таких как Беслан, «Норд-Ост», «Крокус», Будённовск, взрывы жилых домов и метро, где погибли тысячи людей.

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