ОКБ отменила закупку рентгеновской трубки за 33,3 млн рублей

Ранее закупка сорвалась из-за жалобы Управления ФАС, начальная цена контракта — 33,3 млн рублей.1 сентября руководитель контрактной службы Областной клинической больницы Оксана Гриневич издала приказ об отмене закупки рентгеновской трубки для вышедшей из строя ангиографической системы.
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