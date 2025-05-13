ВС Тайваня впервые провели стрельбы из американских РСЗО HIMARS

Армия Тайваня провела первые боевые стрельбы с использованием предоставленных США РСЗО HIMARS. Как сообщает Центральное информационное агентство острова, 33 ракеты выпустили на военной базе в уезде Пиндун.
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