Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на людей в Хабаровске

Следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводят расследование уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность) в связи с нападением нескольких беспризорных собак на мужчину 14 февраля 2024 года в Хабаровске.