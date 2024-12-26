"Ведомости": операторов могут обязать отключать связь абоненту по решению суда

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет операторов связи замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь по требованию Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС) или прокуратуры, а также по решению суда.