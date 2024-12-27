Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.

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Комментарии
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Княжеченко Александр
Чиновники потеряли и совесть и стыд, пришло время проводить чистку среди чиновничества и силовиков, иначе нам удачи не видать.
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16 час.
Александр Маркитанов
потеряли? с совестью туда не приходят. Невозможно потерять то, чего не было.
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все правильно,но чистку делать некому,вот в чем причина всех бед все 30 лет!
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14 час.

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