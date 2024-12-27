Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.
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