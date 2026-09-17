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Царьград

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Премьер Таиланда запретил умирать релокантам из России: "Это уже слишком"

Премьер Таиланда запретил умирать релокантам из России: "Это уже слишком"

Бангкок последовательно выдавливает нелегалов. Новые правила депортации, сокращение безвиза и личные выпады премьера превращают Таиланд из тихой гавани для релокантов в зону повышенного иммиграционного риска.

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