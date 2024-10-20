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Орловские новости

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Орловский АПК «Юность» увеличил прибыль до 2,9 млрд рублей

Орловский АПК «Юность» увеличил прибыль до 2,9 млрд рублей

ООО «АПК Юность», принадлежащий сыну владельца ныне ликвидированного ЗАО «АПК Орловская Нива» Сергея Будагова — Петру Будагову, по итогам 2023 года показало рост чистой прибыли на 139%, обратили внимание «Орловские новости».

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