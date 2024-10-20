Орловский АПК «Юность» увеличил прибыль до 2,9 млрд рублей

ООО «АПК Юность», принадлежащий сыну владельца ныне ликвидированного ЗАО «АПК Орловская Нива» Сергея Будагова — Петру Будагову, по итогам 2023 года показало рост чистой прибыли на 139%, обратили внимание «Орловские новости».
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