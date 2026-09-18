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Аргументы недели

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«Военная тайна» для Лондона: как Великобритания сама подставляет себя под российский удар

«Военная тайна» для Лондона: как Великобритания сама подставляет себя под российский удар

Вызов временного поверенного Великобритании в МИД России — это не просто формальная дипломатическая процедура.

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