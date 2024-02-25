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Боррель рассказал о сроках окончания конфликта на Украине

Боррель рассказал о сроках окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине будет решен в ближайшие месяцы, заявил в интервью El Pais Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Старый фашист жопЕз бордЕль, идиот выживший из ума и не способный понять того, что укрорЕйх никогда не сможет победить Россию и вся их помощь оказанная укрорЕйху это средства выброшенные не просто на ветер, а выброшенные в мусорную корзину, буквально, это как пытаться одной лопатой засыпать бездонную пропасть, заебёшься в доску, а толку ноль!
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17 час.
Игорь Морозов
ещё один кашпировский или чумак,  только в эуроппе вылез из под кровати и решил сразу себя  проявить в части ясновидения.
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17 час.

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