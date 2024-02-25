Александр Салтановский

Старый фашист жопЕз бордЕль, идиот выживший из ума и не способный понять того, что укрорЕйх никогда не сможет победить Россию и вся их помощь оказанная укрорЕйху это средства выброшенные не просто на ветер, а выброшенные в мусорную корзину, буквально, это как пытаться одной лопатой засыпать бездонную пропасть, заебёшься в доску, а толку ноль!