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Миллионы в мусор – сколько денег выделят забайкальским городам на рекультивацию свалок

Миллионы в мусор – сколько денег выделят забайкальским городам на рекультивацию свалок

К концу 2024 года в Забайкальском крае необходимо ликвидировать три крупные свалки – сколько денег на этой потребуется рассказал глава Минприроды региона Сергей Немков во время отчёта о деятельности министерства за первое полугодие 2022 года.

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