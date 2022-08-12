Миллионы в мусор – сколько денег выделят забайкальским городам на рекультивацию свалок

К концу 2024 года в Забайкальском крае необходимо ликвидировать три крупные свалки – сколько денег на этой потребуется рассказал глава Минприроды региона Сергей Немков во время отчёта о деятельности министерства за первое полугодие 2022 года.
К концу 2024 года в Забайкальском крае необходимо ликвидировать три крупные свалки – сколько денег на этой потребуется рассказал глава Минприроды региона Сергей Немков во время отчёта о деятельности министерства за первое полугодие 2022 года.
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