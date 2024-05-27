Сложные бомбы: проблемы американских JDAM-ER на Украине

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБ 3000 происходят какие -то разрушения! На самом деле от этих добрых бомб даже стекла в домах не бьются... И сами дома делаются красивее, как после ремонта ...
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