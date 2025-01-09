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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Patria
    Ипаааать... яблоко?! Вы серьёзно? Всегда добавляли в фарш мелко натертый  кабачок или картофель, - будет и мягкость, ...Добавляю этот фру...
  • Вера Ванидовская
    Все так и готовят. Только без яблока. И я не буду класть яблоки. Совершенно неподходящий продукт. Для мяса. И булку я...Добавляю этот фру...
  • лина любимцева
    Все перечисленное в фарш вкладывала, кроме яблока... Нужно попробовать...Добавляю этот фру...

Что важно учесть при обустройстве детской: советы эксперта

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