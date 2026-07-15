Страна и люди

Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом Андрей Суздальцев: «Новый формат — гарантия безопасности для Сирии и форпост наших интересов на Ближнем Востоке» Ирина Мишина Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.